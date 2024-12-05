«Как подскажет голос»: Глава Apple назвал условие для своего ухода из компании

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что покинет свой пост только после того, как услышит «внутренний голос», подсказывающий, что пришло время. В интервью изданию Wired он подчеркнул, что работа в Apple — это значительная часть его жизни, и он не планирует уходить, пока не почувствует, что это необходимо.

Кук, работающий в компании с 1998 года и возглавляющий её с 2011 года, отметил, что его наследие будут оценивать другие. Он уверен, что Apple запомнят за инновационные продукты, изменившие мир. В недавнем интервью он подчеркнул, что главная цель Apple — улучшать жизнь пользователей, создавая устройства, которые буквально «спасают жизнь».

В последнее время в СМИ активно обсуждаются слухи о возможной отставке Кука и о том, что его преемником может стать главный операционный директор Apple Джефф Уильямс. Журналисты часто отмечают сходство между менеджерами, называя Уильямса «Тимом Куком Тима Кука». Однако сам Кук заявил: «Я буду размышлять о том, кто станет следующим руководителем только после принятия решения об уходе».

На фоне слухов о его отставке Кук продолжает активно работать над новыми проектами компании. Одним из ключевых направлений является развитие искусственного интеллекта. В июне Apple представила слой ИИ для всей своей продуктовой линейки, акцентируя внимание на конфиденциальности данных пользователей. Кук подчеркнул, что Apple давно готовилась к революции ИИ и намерена внедрять его в свои продукты, чтобы сделать их более доступными и полезными.

Несмотря на давление со стороны конкурентов и ожидания рынка, Кук остаётся уверенным в стратегии компании. Он отмечает, что Apple не стремится быть первой в гонке технологий, но всегда сосредоточена на создании продуктов, которые действительно полезны и привлекательны для пользователей.