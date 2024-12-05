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5 декабря, 15:17

Минтранс разрешит опоздавшим на авиарейс воспользоваться обратным билетом

С 1 сентября 2025 года пассажиры, опоздавшие на авиарейс, смогут использовать свой обратный билет. Об этом сообщает приказ Минтранса, опубликованный на портале правовой информации.

«В настоящее время, если пассажир приобрел билет на рейс «туда-обратно» и опоздал на первый рейс, авиакомпании могут аннулировать весь заказ. Однако с наступлением следующего года такая практика будет отменена — обратный билет останется действительным для пассажира», — уточнили в министерстве.

Министр транспорта ответил на вопрос Life.ru о подорожании авиабилетов из-за роста курса доллара
Министр транспорта ответил на вопрос Life.ru о подорожании авиабилетов из-за роста курса доллара

А ранее эксперты предложили интересный лайфхак для экономии на авиабилетах. Если вам не важно, в какой именно город лететь, стоит подождать с покупкой до самого последнего момента — цены на оставшиеся места могут значительно снизиться. Однако имейте в виду, что в таком случае существует риск остаться без билетов вовсе.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Lfie.ru

Марина Фещенко
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