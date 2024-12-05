Минтранс разрешит опоздавшим на авиарейс воспользоваться обратным билетом

С 1 сентября 2025 года пассажиры, опоздавшие на авиарейс, смогут использовать свой обратный билет. Об этом сообщает приказ Минтранса, опубликованный на портале правовой информации.

«В настоящее время, если пассажир приобрел билет на рейс «туда-обратно» и опоздал на первый рейс, авиакомпании могут аннулировать весь заказ. Однако с наступлением следующего года такая практика будет отменена — обратный билет останется действительным для пассажира», — уточнили в министерстве.