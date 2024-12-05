Сразу пятеро подростков заразились сифилисом в Тыве

Инспекторы по делам несовершеннолетних заинтересовались случаями заражения сифилисом в Тыве. Инфекцию обнаружили сразу у пятерых девочек-подростков возрастом 15-17 лет, проживающих в одном районе. По факту случившегося полиция проводит проверку, сообщает телеграм-канал «Сапа».

По информации телеграм-канала, у девочек был диагностирован ранний скрытый сифилис, однако у одного из подростков уже заметны внешние проявления. В Минздраве республики комментировать ситуацию отказались.

Заразиться сифилисом можно при незащищённом половом акте, через бытовые предметы и переливание заражённой крови. На ранних стадиях заболевания у человека появляются болезненные язвы на разных частях тела, в том числе и на половых органах. Иногда у инфицированного может подняться температура, возникают головные боли, увеличиваются лимфоузлы. На поздней стадии сифилис поражает головной мозг, нервы, глаза, сердце, кровеносные сосуды и печень.