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5 декабря, 16:19

Сразу пятеро подростков заразились сифилисом в Тыве

В Туве полиция проверяет случаи заражения сифилисом среди девочек-подростков

Инспекторы по делам несовершеннолетних заинтересовались случаями заражения сифилисом в Тыве. Инфекцию обнаружили сразу у пятерых девочек-подростков возрастом 15-17 лет, проживающих в одном районе. По факту случившегося полиция проводит проверку, сообщает телеграм-канал «Сапа».

По информации телеграм-канала, у девочек был диагностирован ранний скрытый сифилис, однако у одного из подростков уже заметны внешние проявления. В Минздраве республики комментировать ситуацию отказались.

Заразиться сифилисом можно при незащищённом половом акте, через бытовые предметы и переливание заражённой крови. На ранних стадиях заболевания у человека появляются болезненные язвы на разных частях тела, в том числе и на половых органах. Иногда у инфицированного может подняться температура, возникают головные боли, увеличиваются лимфоузлы. На поздней стадии сифилис поражает головной мозг, нервы, глаза, сердце, кровеносные сосуды и печень.

Ранее на Камчатке мать обвинила детскую больницу в заражении её новорожденного ребёнка ВИЧ-инфекцией. О наличии у младенца вируса иммунодефицита родители узнали случайно, когда у малыша брали анализы перед операцией.

Уралец принёс возлюбленной в больницу шприц с героином для «терапии от ВИЧ»
Уралец принёс возлюбленной в больницу шприц с героином для «терапии от ВИЧ»
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kichigin

Полина Никифорова
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