Силуанов заявил, что курс рубля и внешние расчёты стабилизируются через неделю

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что резкое снижение рубля на международной арене связано с введением санкций Минфином США против Газпромбанка. Тем не менее, он выразил уверенность, что в ближайшее время курс должен стабилизироваться.

«Наши участники внешнеэкономической деятельности находят способы расчётов с зарубежными партнерами. Я думаю, через неделю-две всё наладится», — отметил министр в разговоре с журналистами в четверг.

На сегодня, 5 декабря, официальный курс доллара от Центробанка составляет 104,2361 рубля. На международной платформе Forex американская валюта за день снизилась в цене на несколько рублей и достигла отметки 100 рублей.