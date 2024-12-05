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5 декабря, 15:37

Силуанов заявил, что курс рубля и внешние расчёты стабилизируются через неделю

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что резкое снижение рубля на международной арене связано с введением санкций Минфином США против Газпромбанка. Тем не менее, он выразил уверенность, что в ближайшее время курс должен стабилизироваться.

«Наши участники внешнеэкономической деятельности находят способы расчётов с зарубежными партнерами. Я думаю, через неделю-две всё наладится», — отметил министр в разговоре с журналистами в четверг.

На сегодня, 5 декабря, официальный курс доллара от Центробанка составляет 104,2361 рубля. На международной платформе Forex американская валюта за день снизилась в цене на несколько рублей и достигла отметки 100 рублей.

Курс валют отреагирует на новую меру поддержки. Что будет с рублём в ближайшие дни
Курс валют отреагирует на новую меру поддержки. Что будет с рублём в ближайшие дни

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что текущие колебания курса рубля обусловлены спекулятивными факторами. Он отметил, что российские власти и Центробанк работают над стабилизацией ситуации на рынке и ищут решения для уменьшения нервозности. Решетников уверен, что вскоре курс вернется к прежним уровням.

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Life.ru

Марина Фещенко
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