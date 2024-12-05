Силуанов заявил, что курс рубля и внешние расчёты стабилизируются через неделю
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что резкое снижение рубля на международной арене связано с введением санкций Минфином США против Газпромбанка. Тем не менее, он выразил уверенность, что в ближайшее время курс должен стабилизироваться.
«Наши участники внешнеэкономической деятельности находят способы расчётов с зарубежными партнерами. Я думаю, через неделю-две всё наладится», — отметил министр в разговоре с журналистами в четверг.
На сегодня, 5 декабря, официальный курс доллара от Центробанка составляет 104,2361 рубля. На международной платформе Forex американская валюта за день снизилась в цене на несколько рублей и достигла отметки 100 рублей.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что текущие колебания курса рубля обусловлены спекулятивными факторами. Он отметил, что российские власти и Центробанк работают над стабилизацией ситуации на рынке и ищут решения для уменьшения нервозности. Решетников уверен, что вскоре курс вернется к прежним уровням.
Life.ru