«Повод объединиться»: Экс-супруги Гарнер и Аффлек отпразднуют Рождество вместе

Дженнифер Гарнер предложила своему бывшему мужу Бену Аффлеку провести Рождество вместе с их общими детьми. Дженнифер хочет, чтобы праздник стал поводом для объединения семьи, несмотря на прошлые разногласия, сообщает Page Six.

По словам инсайдера, Дженнифер и Бен обычно проводят время с детьми во время праздников, и актриса решила, что Рождество — идеальный момент для воссоединения. «Рождество — один из любимых праздников Джен, и она хотела бы, чтобы семья была вместе как можно чаще по этим случаям», — отметил источник.

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек официально развелись в 2018 году после 13 лет брака. Их развод стал одной из самых обсуждаемых тем в Голливуде, особенно из-за открытых признаний Аффлека о его борьбе с алкоголизмом, которые, по его словам, стал одной из главных причин разрыва. Несмотря на это, Дженнифер продолжает поддерживать бывшего мужа, особенно после его недавнего расставания с Дженнифер Лопес. Однако такая забота вызывает недовольство у нового возлюбленного актрисы, Джона Миллера, который считает, что Гарнер уделяет слишком много времени проблемам Аффлека.

Недавно Дженнифер и Бен были замечены на Дне благодарения, где они вместе с детьми помогали накормить 2000 бездомных в Лос-Анджелесе. Актёры были в хорошем настроении, что говорит о том, что они стараются поддерживать дружеские отношения ради детей.

Также в начале года Бена Аффлек расстался с Дженифер Лопес. Хотя официальные причины разрыва не раскрывались, но источники, близкие к звёздам, указывают на серьёзные разногласия в образе жизни и приоритетах. Лопес сосредоточена на своей музыкальной и кинематографической карьере, а также на многочисленных бизнес-проектах, в то время как Аффлек стремился к более спокойной и размеренной жизни. По слухам, напряжение в отношениях усугублялось и их плотным рабочим графиком, из-за которого они редко проводили время вместе.