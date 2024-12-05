Россиянам рассказали, как избавиться от неприятного запаха ног

Неприятный запах ног, известный как бромидроз, может стать серьёзной проблемой, вызывающей дискомфорт и неуверенность в себе. Основной причиной этого явления является гипергидроз стоп, или избыточное потоотделение, создающее благоприятную среду для размножения бактерий и грибков. В результате их жизнедеятельности образуются летучие жирные кислоты, которые и вызывают резкий запах.

«Стопы — это один из элементов терморегуляции, которые выделяют воду. Ароматические компоненты при стрессе, как в живой природе, имеют отпугивающий, неприятный запах», — рассказала врач-эндокринолог Кристина Кузнецова в беседе с «Вечерней Москвой».

Выделяют несколько причин неприятного запаха ног: Гипергидроз. Избыточное потоотделение может быть вызвано ношением тесной или синтетической обуви, стрессом, эндокринными и неврологическими нарушениями.

Грибковая инфекция. Микозы кожи и ногтей — частая причина неприятного запаха. Грибковая инфекция вызывает избыточное потоотделение, размягчение тканей и трещины, где активно размножаются бактерии.

Гормональные изменения. У женщин запах может усиливаться во время менструации или менопаузы, а у мужчин — из-за более активных потовых желёз.

Неправильный уход за ногами. Недостаток гигиены, особенно в области между пальцами, может усугубить проблему.

Вот что советуют врачи, чтобы избавиться от запаха ног: Поддерживайте гигиену. Регулярное мытьё ног с мылом и тщательное высушивание помогают уменьшить количество бактерий. Использование антисептических средств может дополнительно снизить риск появления запаха.

Выбирайте подходящую обувь и носки. Носите обувь из натуральных материалов, обеспечивающих хорошую вентиляцию, и носки из хлопка или бамбука, которые лучше впитывают влагу.

Используйте антиперспиранты и дезодоранты. Специальные средства для ног помогают контролировать потоотделение и нейтрализовать запах.

Не оттягивайте с лечением грибковых инфекций. При подозрении на микозы обратитесь к дерматологу. Антимикотические препараты помогут справиться с инфекцией и устранить запах.