Британские учёные приблизились к разгадке многолетней межгалактической загадки

Британские астрономы из Университета Саутгемптона сделали важное открытие, которое может пролить свет на происхождение крупнейших галактик во Вселенной. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Галактики — это огромные структуры, процесс их формирования в ранней Вселенной долго оставался загадкой. Проект A3COSMOS и A3GOODSS позволил исследователям собрать подробные и точные наблюдения о множестве отдалённых космических тел, что дало возможность более точно локализовать их места зарождения. Эти наблюдения стали возможны благодаря использованию крупнейшего в мире радиотелескопа ALMA, расположенного в чилийской пустыне Атакама.

Согласно выводам, полученным в ходе исследования, крупнейшие эллиптические галактики образовывались в результате мощных взаимодействий между холодными газовыми потоками и множеством межгалактических столкновений. Они происходили в ранней Вселенной примерно 8–12 миллиардов лет назад. Эти процессы привели к созданию космических структур, способных генерировать огромное количество звёзд.

Доктор Аннаграция Пуглиси, соавтор исследования, объяснила, что одно из таких столкновений произошло между двумя дисковыми галактиками. Это привело к тому, что газ, служащий «топливом» для формирования звёзд, был сосредоточен в центрах этих систем. В результате скопления образовались миллиарды новых звёзд, что дало толчок к развитию гигантской эллиптической галактики.

Быстрота этого процесса поразила астрономов. В частности, образование новых звёзд в таких галактиках происходило в десятки, а порой и в сотни раз быстрее, чем в Млечном Пути.