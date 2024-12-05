Хазанов заявил, что ему не дали визу в Британию из-за израильского документа

Известный артист и юморист Геннадий Хазанов поделился историей о проблемах с получением визы в Великобританию из-за отсутствия полноценного израильского загранпаспорта. В интервью проекту Sheinkin40 Хазанов рассказал, что в 1991 году он получил израильское гражданство и стал обладателем даркона. Это заграничный паспорт, который позволяет путешествовать более чем в 150 стран без визы или с упрощённой процедурой её получения.

Однако позже, как отметил артист, вместо даркона ему был выдан лессе-пассе — проездной документ, предоставляющий право на безвизовый въезд в меньшее количество стран. «Когда мне выдали лессе-пассе, и после этого с этим документом мне не выдали визу в Великобританию... У меня претензий ни к кому нет, но осадок остался», — поделился Хазанов.

Юморист также рассказал, что последний раз посещал Израиль в июне, когда перенёс операцию на сердце. Этот визит стал для него важным событием, несмотря на возникшие ранее трудности с документами.

В феврале Хазанов оказался в центре внимания из-за слухов об эмиграции из России, которые он категорически опроверг. Ранее общественники призывали отменить его концерт в Москве, утверждая, что артист произнёс оскорбляющую патриотов речь и дискредитировал Вооружённые силы Российской Федерации.

Геннадий Хазанов — народный артист РСФСР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1996). Юморист также полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».