Хазанов заявил, что ему не дали визу в Британию из-за израильского документа
Алексей Гуськов и Геннадий Хазанов. Обложка © Wikipedia
Известный артист и юморист Геннадий Хазанов поделился историей о проблемах с получением визы в Великобританию из-за отсутствия полноценного израильского загранпаспорта. В интервью проекту Sheinkin40 Хазанов рассказал, что в 1991 году он получил израильское гражданство и стал обладателем даркона. Это заграничный паспорт, который позволяет путешествовать более чем в 150 стран без визы или с упрощённой процедурой её получения.
Однако позже, как отметил артист, вместо даркона ему был выдан лессе-пассе — проездной документ, предоставляющий право на безвизовый въезд в меньшее количество стран. «Когда мне выдали лессе-пассе, и после этого с этим документом мне не выдали визу в Великобританию... У меня претензий ни к кому нет, но осадок остался», — поделился Хазанов.
Юморист также рассказал, что последний раз посещал Израиль в июне, когда перенёс операцию на сердце. Этот визит стал для него важным событием, несмотря на возникшие ранее трудности с документами.
В феврале Хазанов оказался в центре внимания из-за слухов об эмиграции из России, которые он категорически опроверг. Ранее общественники призывали отменить его концерт в Москве, утверждая, что артист произнёс оскорбляющую патриотов речь и дискредитировал Вооружённые силы Российской Федерации.
Геннадий Хазанов — народный артист РСФСР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1996). Юморист также полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
Ранее Геннадий Хазанов появился на открытии мемориальной доски, посвящённой Сличенко. Артист выглядел весьма довольным и даже набрал лишний вес. Но всенародный любимец себе не изменяет — он, как и раньше, энергичен и весел.