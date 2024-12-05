Почему риск рака снижается с возрастом: объяснение учёных

Учёные из Мемориального онкологического центра Слуана-Кеттеринга (США) провели уникальное исследование, которое привлекло внимание всего научного мира. Согласно результатам работы, стареющие клетки теряют свою способность к обновлению, что, в свою очередь, снижает риск рака. Соответсвующее результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Исследования последних лет показывают, что старение является одним из важнейших факторов, способствующих развитию рака. Со временем в клетках организма накапливаются генетические мутации, которые могут приводить к нарушениям в их работе. А это повышает вероятность появления опухолей.

В ходе эксперимента учёные изучали влияние возраста на риск развития рака лёгких. Они обнаружили, что у людей в 70 лет значительно увеличивается вероятность заболевания этим видом онкологии. Однако к 80 или 85 годам риск снова начинает снижаться.

Чтобы понять причину этой закономерности, учёные провели ряд экспериментов на лабораторных мышах, моделируя у них аденокарциному лёгких — один из наиболее распространённых типов рака. Он вызывает около 7% всех летальных исходов от онкологических заболеваний в мире.

Результаты эксперимента показали, что с возрастом у мышей происходит увеличение выработки белка NUPR1. Он оказывает непосредственное влияние на клетки лёгких, нарушая их способность эффективно перерабатывать железо. Из-за этого они теряют способность к восстановлению. В свою очередь, ухудшение регенерации клеток лёгких сказывается на их способности к делению, что обычно связано с развитием рака.

Стоит отметить, что после пандемии COVID-19 миллионы людей столкнулись с проблемами с лёгкими, так как не все полностью восстановились после болезни. Эксперименты с мышами показали, что дополнительное железо может ускорить восстановление клеток. Однако учёные предупредили, что это может повысить риск развития рака.