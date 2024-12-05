Россияне предложили сделать холодец объектом культурного наследия ЮНЕСКО

Недавно тайский суп Том Ям Кунг стал частью нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Ранее такой чести удостоилось кулинарные представители других стран, например турецкий кофе, итальянская пицца и узбекский плов. На данный момент ни одно российское блюдо не получило такого статуса.

Однако россияне не согласны с таким решением и предлагают рассмотреть холодец в качестве кандидата на включение в список. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого kp.ru. 27% людей назвали холодец главным блюдом зимних застолий и основным претендентом на статус культурного нематериального наследия. Они отмечают, что приготовление холодца — это процесс, требующий значительных усилий, навыков и времени, и ничего подобного нет ни в одной другой культуре мира.

«Традиционное русское блюдо — холодец или студень. Уже много лет ни один новогодний стол без него не обходится. Известен также факт, что это блюдо любил ещё сам Пётр I, несмотря на то, что холодец были пищей не для царских особ. Так что это блюдо вполне могло бы представлять нашу страну», — отмечает один из респондентов.

18% россиян проголосовали за пельмени, которые являются любимым блюдом во многих семьях. 14% отдали предпочтение окрошке, отметив, что такой суп не встретить ни в одной стране, особенно если готовить его на квасе. Ведь и сам напиток пробовали немногие иностранцы.

По мнению 13% опрошенных, культурным наследием можно признать квашеную капусту. За блины и щи высказались по 11% и 7% соответственно. Солянку и котлеты с пюре выбрали по 4% респондентов. А макароны по-флотски считают достойным кандидатом от России 1%.

Оставшийся 1% не нашли достойного варианта из списка и предложили свои. Наиболее популярными оказались гурьевская каша, берёзовый сок, гречка с мясом, кулебяка и осетрина.