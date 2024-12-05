Следствие установило, что 11 августа 2024 года украинские военные под руководством Розлача обстреляли из артиллерии село Большое Солдатское Курской области. ВСУ применили 155 мм кассетные боеприпасы, которые содержали запрещённые отравляющие вещества удушающего действия. Известно, что пострадали не менее 20 мирных жителей.

Ранее Life.ru рассказал, что в Крыму арестовали имущество родственников командира бригады ВСУ Александра Щепцова. Причина кроется в его причастности к серии терактов с катерами на территории республики и в Чёрном море. Военнослужащему ВСУ заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в межгосударственный розыск. В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом был наложен арест на имущество родственников Щепцова на общую сумму более 19 миллионов рублей.