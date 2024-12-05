СК возбудил дело в отношении полковника ВСУ, ему грозит пожизненное
СК завёл дело на полковника ВСУ Розлача за применение кассетного оружия
Полковник ВСУ Павло Розлач. Обложка © Telegram / Следком
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Павло Розлача. Полковник обвиняется в применении оружия массового поражения в Курской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Он заочно обвиняется в совершении в Курской области террористического акта и применении оружия массового поражения, запрещённого международным договором РФ (п.«а» ч.3 ст.205 и ч.2 ст. 356 УК РФ)», — говорится в сообщении СК.
Следствие установило, что 11 августа 2024 года украинские военные под руководством Розлача обстреляли из артиллерии село Большое Солдатское Курской области. ВСУ применили 155 мм кассетные боеприпасы, которые содержали запрещённые отравляющие вещества удушающего действия. Известно, что пострадали не менее 20 мирных жителей.
Розлача объявили в международный розыск, ему грозит пожизненное лишение свободы.
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