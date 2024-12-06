Стала известна причина опасной болезни британской королевы

5 ноября стало известно, что у Камиллы диагностировали лёгочную инфекцию. В заявлении Букингемского дворца не уточнялось, какой именно недуг поразил королеву. Однако позже выяснилось, что у неё было воспаление лёгких. Знакомые супруги британского короля Карла III считают, что причиной её болезни стала усталость от чрезмерной нагрузки. Об этом сообщает издание Daily Beast.

С того момента она пропустила несколько государственных встреч и благотворительных мероприятий, на которых по планам должна была присутствовать. В интервью с журналистами Камилла призналась, что столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем, но при этом никогда не жаловалась на самочувствие.

Трое знакомых семьи, с которыми беседовал корреспондент Daily Beast, выразили глубокую озабоченность состоянием её здоровья. Они напомнили, что королеве уже 77 лет, а пневмония в таком возрасте представляет собой серьёзную опасность.

По словам источников, Камилла из-за болезни своего мужа короля Карла III в этом году взяла на себя слишком много обязанностей. Ситуация с состоянием здоровья супруга, который борется с онкозаболеванием, потребовала от неё значительно большего участия в публичной жизни и делах государства.

«Отправляться на другой край света, чтобы жать руки тысячам людей, пока у твоего мужа рак, — это в 77 лет, честно говоря, чересчур», — поделился мнением один из собеседников издания. По его словам, хотя Камилла не жалуется и всегда стремится поддержать своего мужа, её не следовало бы ставить в такую трудную ситуацию.

Самая старая представительница британской королевской семьи также призналась, что временами ощущает слабость и быструю усталость. Однако, несмотря на проблемы со здоровьем, дворец официально объявил о её выздоровлении ещё 13 ноября. Камилла вернулась к своим обязанностям, но она продолжает уделять внимание своему восстановлению и следить за состоянием здоровья.

На фоне этих событий вопросы о том, как распределяются обязанности в королевской семье и насколько они справедливо делятся, вновь становятся актуальными. В обществе начали обсуждать, не следовало ли уменьшить нагрузку на Камиллу в сложный для неё период, учитывая возраст, и состояние здоровья супруга.