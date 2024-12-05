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5 декабря, 18:58

В альянсе турагентств рассказали Life.ru, безопасно ли ехать россиянам в Грузию

Эксперт Мкртчян: В Грузии не зафиксировано нападений на российских туристов

Российские туроператоры отмечают спад спроса на поездки в Грузию. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), за последнюю неделю количество новых бронирований значительно сократилось, что связано с протестами и столкновениями демонстрантов с полицией в Тбилиси.

«Аннуляций по грузинскому направлению пока нет — как в заездах на декабрь, так и в новогодние даты или после январских праздников. Но новых бронирований пока тоже нет. <…> То, что происходит сейчас в Тбилиси, делает антирекламу этому туристическому направлению», — сообщает АТОР.

В ассоциации подчёркивают, что протесты в Тбилиси сосредоточены в правительственном районе и проходят в основном в тёмное время суток. Туристические группы избегают мест протестов, концентрируясь на территории Старого города, площади Свободы и других популярных достопримечательностях. Вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с Life.ru рассказал, что снижение спроса составляет порядка 12-15%, но не связано с прямой угрозой для туристов.

Мы не видим там какого-то большого снижения, но констатируем минус 12-15%, потому что большинство туристов понимает, что эти протесты направлены не против российских туристов. Идёт разделение сфер политического влияния, не более того.

Алексан Мкртчян

Вице-президент альянса турагентств России

Мы не видим там какого-то большого снижения, но констатируем минус 12-15%, потому что большинство туристов понимает, что эти протесты направлены не против российских туристов. Идёт разделение сфер политического влияния, не более того.
Мы не видим там какого-то большого снижения, но констатируем минус 12-15%, потому что большинство туристов понимает, что эти протесты направлены не против российских туристов. Идёт разделение сфер политического влияния, не более того.

При этом Мкртчян отметил, что в данный момент в Грузии находится по меньшей мере 15 тысяч российских путешественников. При этом ни одного случая нападения на наших туристов зафиксировано не было.

«Для маленькой страны, а Грузия по территории маленькая страна, 15 тысяч туристов — это огромное количество. Это не 15 тысяч туристов в Китае или в США. Здесь было бы заметно уже, если бы что-то случилось», — резюмировал эксперт.

СМИ сообщают о задержанных на митинге в Тбилиси россиянах
СМИ сообщают о задержанных на митинге в Тбилиси россиянах

Напомним, находящимся в Тбилиси туристам советуют избегать скоплений людей. С такими рекомендациями выступала и секция интересов РФ при швейцарском посольстве в Грузии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Marius Karp

Ольга Годуненко
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