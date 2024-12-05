Варшава прощается с беженцами: Украинцы массово уезжают из города
Мэр Тшасковский: Более половины украинских беженцев покинули Варшаву
Более половины граждан Украины, прибывших в Варшаву в качестве беженцев, покинули польскую столицу. Об этом сообщил мэр города Рафал Тшасковский.
«В Польшу в последние годы приехали более двух миллионов украинцев, в Варшаву приехали в пиковый момент 350 тысяч украинцев, из которых в настоящий момент у нас остается около 150 тысяч», — рассказал Тшасковский журналистам.
Чиновник подчеркнул, что город готовится к долгосрочному присутствию части украинских беженцев, которые, возможно, останутся навсегда.
«Мы должны быть готовы к тому, что часть украинцев, которые сейчас находятся в Варшаве, останутся у нас», — заявил он.
Тем временем западные СМИ ожидают массовый исход украинских беженцев в зимний период. Это связано с перебоями в электроснабжении и отоплении отдельных регионов страны.
Life.ru / Шедеврум