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5 декабря, 19:16

Вячеслав Володин заболел ковидом

Визит спикера ГД Володина в Индию перенесён из-за положительного теста на ковид

Вячеслав Володин. Обложка © Life.ru

Вячеслав Володин. Обложка © Life.ru

Из-за положительного теста на CoViD-19 был перенесён официальный визит председателя Госдумы Вячеслава Володина в Индию, запланированный на 2–4 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«В конце прошлой недели тест на ковид у председателя Госдумы показал положительный результат. Вячеслав Володин также не сможет принять участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, которое пройдёт завтра в Минске. По этой же причине был перенесён официальный визит председателя Государственной думы в Республику Индия, который должен был состояться со 2 по 4 декабря», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Володин сегодня не присутствовал на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, это и вызвало вопросы журналистов.

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Не так давно Володин поблагодарил создателей БГРСД «Орешник». Он назвал ракету «щитом Родины», который помогает сохранить «мир во всём мире».

Анатолий Цейко
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