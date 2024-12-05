Вячеслав Володин заболел ковидом

Из-за положительного теста на CoViD-19 был перенесён официальный визит председателя Госдумы Вячеслава Володина в Индию, запланированный на 2–4 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«В конце прошлой недели тест на ковид у председателя Госдумы показал положительный результат. Вячеслав Володин также не сможет принять участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, которое пройдёт завтра в Минске. По этой же причине был перенесён официальный визит председателя Государственной думы в Республику Индия, который должен был состояться со 2 по 4 декабря», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Володин сегодня не присутствовал на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, это и вызвало вопросы журналистов.