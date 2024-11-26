«Орешник» (ракета)
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26 ноября, 11:23

Володин поблагодарил создателей «Орешника», назвав его щитом Родины

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал баллистическую ракету средней дальности «Орешник» щитом Родины и выразил благодарность её создателям. Соответствующее заявление он сделал в ходе пленарного заседания ГД.

«Поблагодарим разработчиков новейшего ракетного комплекса «Орешник», инженеров, рабочих, учёных. Это щит нашей Родины, оружие, которое поддерживает мир во всём мире. Коллеги, давайте выскажем им слова благодарности и нашу поддержку», — призвал спикер нижней палаты парламента. Депутаты поддержали его аплодисментами.

Представители всех пяти фракций Государственной думы согласились с тем, что применение «Орешника» было необходимостью и следствием гонки вооружений и политики западных стран, в частности США, направленной на эскалацию конфликта, добавил Володин.

«[Мы] едины во мнении — его использование было необходимым. Это итог шагов на нагнетание и гонки вооружений, и напряжения со стороны руководства США и глав ряда европейских государств», — подчеркнул Володин.

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Напомним, 21 ноября Армия России совершила удар по украинскому предприятию «Южмаш», применив новейшую ракету «Орешник». Президент России Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс способен обеспечить надёжную защиту суверенитету и территориальной целостности РФ. А ещё он добавил, что в российских арсеналах находится достаточное количество этого оружия, которое может быть применено в любой момент.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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