Директор музея истории Украины уехал в Литву и «потерялся»

Директор Национального музея истории Украины Фёдор Андрощук не вернулся из международной командировки, завершившейся ещё 20 сентября. Об этом заявила народный депутат Соломия Бобровская в своих соцсетях.

«Судя по всему, он воспользовался своими иными гражданствами по назначению (то, почему они у него вообще есть, другой вопрос), отправился в командировку в Италию и Швецию и, как следует из ответа на моё депутатское обращение, исчез на открытии выставки в Литве», — написала депутат.

Бобровская выразила обеспокоенность ситуацией и подчеркнула, что командировка Андрощука должна была завершиться в сентябре. Она также выразила надежду, что данный инцидент станет поводом для управленческих решений в отношении руководителя музея.

Сам Андрощук сообщил, что является гражданином Швеции и заявил, что именно эта страна является его домом, а пребывание в Незалежной он назвал командировкой, передаёт «Страна.ua».

«Поэтому по факту в командировке я не в Швеции, а на Украине. Я живу постоянно в Швеции, а не на Украине», — заявил Андрощук.

По его словам, информация о том, что он постоянно проживает в Швеции, была давно известна Министерству культуры Украины. Андрощук также сообщил, что подал заявление об отставке ещё три месяца назад.