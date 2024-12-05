В Италии сердобольная монахиня связалась с мафией и попалась

В Италии монахиню отправили под домашний арест после проведения масштабной операции против одного из кланов мафиозной группировки ндрангета правоохранительными органами страны. Её подозревают в помощи мафиози в поддержании связи с осуждёнными членами банды. Об этом сообщил командующий Финансовой гвардией в провинции Брешия полковник Франческо Мачерони, передают РИА «Новости».

«Монахиня выполняла поручения и обеспечивала контакты с заключёнными. Денежный вопрос в этих отношениях не фигурировал, речь шла об обмене услугами», — уточнил представитель ведомства.

В результате операции под меры ограничения свободы попали 25 человек, среди которых два местных политика. Также было конфисковано имущество на сумму 1,8 миллиона евро. Кроме того, восемь человек были задержаны в ходе параллельной операции карабинеров.

По данным Финансовой гвардии, мафиозная группировка создала в провинции Брешия собственный «филиал», который занимался вымогательством, торговлей оружием и наркотиками, отмыванием денег и ростовщичеством. Также мафия установила выгодные связи с представителями местной политики.