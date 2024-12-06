Хет-трик Черышева вывел греческий «Паниониос» в четвертьфинал в Кубке Греции

Российский полузащитник Денис Черышев стал героем матча 1/8 финала Кубка Греции, где его «Паниониос», представляющий вторую лигу, одержал победу над «Пансерраикосом» из элитного дивизиона. Встреча завершилась со счётом 3:0, а все три мяча на счету 33-летнего футболиста.

Футболист присоединился к греческой команде лишь в сентябре, но уже успел проявить себя. В десяти матчах за греков Черышев записал на свой счёт три результативных удара и одну передачу. На международной арене Денис зарекомендовал себя как один из лидеров сборной России. В её составе он отличился 12 раз в 33 играх, а на чемпионате мира 2018 года стал лучшим бомбардиром команды, забив четыре гола.