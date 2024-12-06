Хет-трик Черышева вывел греческий «Паниониос» в четвертьфинал в Кубке Греции
Денис Черышев. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Panionios Football
Российский полузащитник Денис Черышев стал героем матча 1/8 финала Кубка Греции, где его «Паниониос», представляющий вторую лигу, одержал победу над «Пансерраикосом» из элитного дивизиона. Встреча завершилась со счётом 3:0, а все три мяча на счету 33-летнего футболиста.
Черышев открыл счёт на 21-й минуте, затем удвоил преимущество команды на 56-й. Финальный аккорд игры прозвучал на 85-й минуте, когда российский полузащитник реализовал пенальти. Итоговый счёт по сумме двух матчей составил 3:2 в пользу «Паниониоса»
Футболист присоединился к греческой команде лишь в сентябре, но уже успел проявить себя. В десяти матчах за греков Черышев записал на свой счёт три результативных удара и одну передачу. На международной арене Денис зарекомендовал себя как один из лидеров сборной России. В её составе он отличился 12 раз в 33 играх, а на чемпионате мира 2018 года стал лучшим бомбардиром команды, забив четыре гола.
Ранее президент Российского футбольного союза заявил, что в 2025 году планируется проведение не менее пяти матчей сборной России по футболу.