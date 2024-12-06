В Дзержинске горит склад с макулатурой и техникой

«В Дзержинске горит каркасно-металлический ангар на 1 100 квадратах. Предварительно, внутри склада макулатура и погрузочная техника. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.

Недавно в Искитиме на автозаправочной станции произошёл взрыв, когда к заправке подъехал бензовоз. В результате загорелись две ёмкости, а водителю удалось забежать в кабину, но вскоре начался пожар. Видео инцидента опубликовал SHOT.