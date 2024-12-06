В Дзержинске горит склад с макулатурой и техникой
В Дзержинске на 1100 квадратах горит ангар, на месте работают 44 специалиста МЧС
В подмосковном Дзержинске произошло возгорание каркасно-металлического ангара. На месте уже работают сотрудники МЧС России, передаёт официальный телеграм-канал ведомства.
«В Дзержинске горит каркасно-металлический ангар на 1 100 квадратах. Предварительно, внутри склада макулатура и погрузочная техника. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.
На месте тушения пожара работают 44 специалиста и 14 единиц техники МЧС России. Согласно последним данным, возгорание удалось локализовать.
Недавно в Искитиме на автозаправочной станции произошёл взрыв, когда к заправке подъехал бензовоз. В результате загорелись две ёмкости, а водителю удалось забежать в кабину, но вскоре начался пожар. Видео инцидента опубликовал SHOT.
Kandinsky 3.1 / Life.ru