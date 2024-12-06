Где найти ясные дни зимой и избежать депрессии: советы психолога

Зимний сезон часто сопровождается ухудшением настроения и повышенной усталостью, что может привести к сезонной депрессии. Симптомы этого состояния включают апатию, бессонницу, пониженный аппетит и усталость. Особенно страдают женщины, у которых расстройство развивается в четыре раза чаще, чем у мужчин. Психолог Ирина Мансурова пояснила Life.ru, что главной причиной таких состояний является нарушение циркадных ритмов, вызванное нехваткой солнечного света.

«Меньше солнечного света попадает на сетчатку глаза, что активизирует шишковидную железу в мозге, которая вырабатывает мелатонин. Малое число ясных дней, холодная погода, из-за которой люди меньше гуляют», — отметила эксперт.

Чтобы предотвратить развитие депрессии, психолог рекомендует несколько простых, но эффективных шагов. Она подчёркивает важность нормализации сна, который должен длиться от 7 до 8 часов в сутки. Лучше ложиться и вставать в одно и то же время, а также избегать использования гаджетов за час до сна. Прогулки на свежем воздухе, даже в холодную погоду, играют важную роль в поддержании хорошего настроения.

Кроме того, Мансурова советует следить за рационом и принимать витамин D, дефицит которого может усиливать симптомы недугов. По её словам, многие исследования подтверждают связь между недостатком этого витамина и депрессией, особенно у жителей северных широт.

Зимние виды спорта также помогут повысить уровень серотонина, гормона радости. Психолог отмечает, что активность на свежем воздухе, такая как катание на лыжах, хоккей или даже уборка снега, способствует улучшению настроения.

Кроме того, она рекомендует создавать уютную атмосферу в доме, не изолироваться от окружающих и активно заботиться о своём физическом и эмоциональном состоянии. Мансурова акцентирует внимание на том, что посещение СПА-процедур и медитация могут помочь в борьбе с депрессией.