Лавров прибыл в Катар
МИД РФ: Сергей Лавров прибыл в Катар для участия в Дохийском форуме
Сергей Лавров прибыл в Катар для участия в Дохийском форуме. Обложка © Telegram / МИД России
В Катар для участия в 22-м Дохийском форуме прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.
Дохийский форум, который проводится ежегодно с 2003 года в столице Катара, в этом году пройдёт 7-8 декабря в гостинице Sheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel. Участники обсудят актуальные вопросы международной безопасности, энергетического перехода и устойчивого экономического развития.
Кроме того, ожидается, что в Дохе также пройдёт встреча стран астанинского формата на уровне министров, на которой обсудят обострившуюся ситуацию в Сирии.
Ранее Сергей Лавров посетил встречу министров иностранных дел ОБСЕ на Мальте. Он подчеркнул, что для России важно оставаться частью организации, чтобы передавать свою позицию 56 государствам-членам, в том числе тем, которые приостановили диалог с Москвой в других форматах.