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5 декабря, 22:22

Лавров прибыл в Катар

МИД РФ: Сергей Лавров прибыл в Катар для участия в Дохийском форуме

Сергей Лавров прибыл в Катар для участия в Дохийском форуме. Обложка © Telegram / МИД России

Сергей Лавров прибыл в Катар для участия в Дохийском форуме. Обложка © Telegram / МИД России

В Катар для участия в 22-м Дохийском форуме прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Дохийский форум, который проводится ежегодно с 2003 года в столице Катара, в этом году пройдёт 7-8 декабря в гостинице Sheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel. Участники обсудят актуальные вопросы международной безопасности, энергетического перехода и устойчивого экономического развития.

Кроме того, ожидается, что в Дохе также пройдёт встреча стран астанинского формата на уровне министров, на которой обсудят обострившуюся ситуацию в Сирии.

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Ранее Сергей Лавров посетил встречу министров иностранных дел ОБСЕ на Мальте. Он подчеркнул, что для России важно оставаться частью организации, чтобы передавать свою позицию 56 государствам-членам, в том числе тем, которые приостановили диалог с Москвой в других форматах.

Анатолий Цейко
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