Лавров прибыл в Катар

В Катар для участия в 22-м Дохийском форуме прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Дохийский форум, который проводится ежегодно с 2003 года в столице Катара, в этом году пройдёт 7-8 декабря в гостинице Sheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel. Участники обсудят актуальные вопросы международной безопасности, энергетического перехода и устойчивого экономического развития.

Кроме того, ожидается, что в Дохе также пройдёт встреча стран астанинского формата на уровне министров, на которой обсудят обострившуюся ситуацию в Сирии.