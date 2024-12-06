Россияне признались, что их бесит чужое чавканье и незнание столового этикета

Соблюдение столового этикета остаётся актуальной темой для большинства россиян. По данным опроса бизнес-подразделения РОКВУЛ «Гродан», почти половина респондентов (45%) с детства придерживается основных правил поведения за столом, считая их неотъемлемой частью повседневной жизни. Результаты исследования попали в распоряжение Life.ru.

Среди тех, кто знаком с нормами этикета, лишь немногая часть соблюдает их в ресторанах (16%). Некоторые россияне (19%) осведомлены о нормах, но не считают их обязательным, а 21% заявили, что не знают о них вообще. Однако около 6% опрошенных выразили желание больше узнать о правилах поведения за столом.

Меньше половины россиян (36%) активно следят за поведением окружающих за столом, при этом 32% уделяют этому внимание лишь время от времени. 25% опрошенных заявляют, что вообще не замечают, как другие ведут себя во время еды.

Важно отметить, что более 45% злятся, когда сталкиваются с нарушением столового этикета. Особенно это касается ситуаций, когда люди едят с набитым ртом, чавкают и кладут локти на стол. При этом 34% россиян считают, что соблюдение норм является индикатором общей культуры человека.

Эксперты отмечают, что многие люди испытывают затруднения при посещении общественных мест из-за неопределённости в вопросах этикета. Например, употребление салатов из крупных листьев часто вызывает стеснение у посетителей ресторанов. Однако президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу, профессора практики ВШКУ РАНХиГС Альбина Холгова отметила, что таких ситуаций можно избежать.

«В таких случаях, я рекомендую запомнить простые правила. Если овощи в салате порезаны достаточно мелко, то пользуемся только вилкой, которая в правой руке. Накалываем их и едим. Если в блюде есть листья салата, то этикет не запрещает нам помочь себе кусочком хлеба, который в левой руке. Если же овощи в салате крупные, то тогда едим блюдо вилкой и ножом, отрезая по маленькому кусочку», — отметила Холгова.