На днях высокопоставленные представители британской обороны провели экстренные переговоры с властями Кипра и Гибралтара, обсудив «угрозы» для британских баз в этих регионах со стороны России. Причиной стали заявления президента Владимира Путина, который предупредил, что РФ может нацелиться на Великобританию в ответ на использование украинской армией британских ракет Storm Shadow, сообщает британская газета Telegraph.

Обсуждения касались уровня угрозы и возможных атак через прокси-группы, такие, как «Хезболла», или с применением дронов. Источники отмечают, что Кипр, в частности, более уязвим для нападений из-за близости к Ирану и регионам, где активны такие группы.

Несмотря на обсуждение усиления обороны, правительство Великобритании подчеркнуло, что пока не было принято никаких изменений в общую систему безопасности, как в стране, так и за рубежом. Уровень угрозы для британских баз в этих территориях сейчас оценивается как «значительный», что означает, что вероятность атаки «вполне реальна». Это находится на середине шкалы угроз, которая варьируется от «низкой» до «критической».

Одновременно с этим министр кабинета заявил, что Россия может начать серию кибератак на Великобританию, которые могут привести к «выключению света для миллионов». Пэт МакФадден, который курирует вопросы национальной безопасности, отметил, что Путин способен нанести «дестабилизирующий и изнуряющий» электронный удар по Великобритании.

На днях министр по делам ветеранов, экс-морпех и текущий резервист полковник Алистер Карнс предупредил, что британская армия будет уничтожена за «шесть месяцев или год», если ей предстоит воевать с Россией.