«Последняя трагедия»: В Британии рассказали, что станет итогом правления Зеленского
Spectator: Правление Зеленского завершится разделом Украины
После завершения правления Владимира Зеленского наступит раздел Украины, пишет британский журнал Spectator. По мнению автора материала, это станет последней трагедией в карьере главаря киевского режима.
«Последней трагедией его политической карьеры станет подпись под разделом страны», — говорится в публикации.
Автор статьи утверждает, что в текущем положении Зеленский оказывается «между молотом и наковальней». Неумелая политика и недостаточная способность решать насущные проблемы отвернули от него украинцев, которые ранее поддерживали его. Теперь же многие граждане испытывают гнев, который лишь усилится во время потенциальных выборов в будущем. Журналист не сомневается, что в случае объявления даты будущих выборов на Украине «недостатка в обвинениях не будет».
Напомним, что с конца мая этого года Зеленский официально никто, он более не обладает полномочиями президента Украины. При этом от проведения выборов в стране решили отказаться, сославшись на военное положение. Между тем, украинские СМИ пишут, что сейчас в стране ведётся активное создание альянсов и медиа-кампаний для смены власти.
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