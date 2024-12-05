Автор статьи утверждает, что в текущем положении Зеленский оказывается «между молотом и наковальней». Неумелая политика и недостаточная способность решать насущные проблемы отвернули от него украинцев, которые ранее поддерживали его. Теперь же многие граждане испытывают гнев, который лишь усилится во время потенциальных выборов в будущем. Журналист не сомневается, что в случае объявления даты будущих выборов на Украине «недостатка в обвинениях не будет».