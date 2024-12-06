Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, что в России многие хотели бы, чтобы снятие санкций стало одним из условий мирного соглашения с Украиной. Однако по его мнению, страна должна ориентироваться на собственные силы и развивать механизмы сотрудничества с «нормальными» государствами, которые не смешивают экономические интересы с политикой.

Он отметил, что санкции, введённые ещё при президенте Бараке Обаме и значительно усиленные в период администрации Джо Байдена, научили Россию действовать в условиях ограничений.

Кроме того, Лавров напомнил, что РФ продолжает настаивать на своём предложении завершить конфликт на Украине при соблюдении условий, озвученных президентом Владимиром Путиным. Одним из ключевых требований остаётся внеблоковый статус Украины.