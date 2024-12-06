«Почти никто»: Илон Маск раскрыл данные об эффективности госслужб США
Маск: лишь 1% американских госслужащих работают по 40 часов в неделю
Илон Маск. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1
Американский предприниматель и недавно назначенный избранным лидером США Дональдом Трампом на должность главы департамента по повышению государственной эффективности Илон Маск поделился своим мнением о ситуации с американскими госслужащими. В своём посте в соцсети X он отметил, что, по его данным, лишь около одного процента служащих действительно выполняют свою работу в полном объёме.
Маск прокомментировал пост New York Post, что только 6% федеральных служащих приходят лично на полный рабочий день. Но если исключить охранников и работников, занимающихся обслуживанием, то большинство госслужащих либо не присутствуют на рабочем месте, либо не работают полный рабочий день.
«Число государственных служащих, которые приходят лично и работают по 40 часов в неделю, приближается к 1%!», — пишет предприниматель.
А ранее Маск предсказал банкротство Соединённых Штатов из-за растущего госдолга. Согласно прогнозам Бюджетного управления Конгресса США, к 2034 году долг превысит $50 трлн, что составит 122% от ВВП страны.