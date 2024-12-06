«Почти никто»: Илон Маск раскрыл данные об эффективности госслужб США

Американский предприниматель и недавно назначенный избранным лидером США Дональдом Трампом на должность главы департамента по повышению государственной эффективности Илон Маск поделился своим мнением о ситуации с американскими госслужащими. В своём посте в соцсети X он отметил, что, по его данным, лишь около одного процента служащих действительно выполняют свою работу в полном объёме.

Маск прокомментировал пост New York Post, что только 6% федеральных служащих приходят лично на полный рабочий день. Но если исключить охранников и работников, занимающихся обслуживанием, то большинство госслужащих либо не присутствуют на рабочем месте, либо не работают полный рабочий день.

«Число государственных служащих, которые приходят лично и работают по 40 часов в неделю, приближается к 1%!», — пишет предприниматель.