В США предъявлены обвинения россиянке, «зайцем» улетевшей в Париж
ABC: Россиянка, улетевшая в Париж без билета, предстанет перед судом в США
Светлана Дали. Обложка © Х / dali_svetlana
В США предъявлены обвинения 57-летней россиянке Светлане Дали, которая незаконно проникла на рейс из Нью-Йорка в Париж без билета. Об этом сообщает телеканал ABC News.
Женщина обвиняется в преднамеренном проникновении на борт самолёта авиакомпании Delta Air Lines. Дали была задержана ФБР после возвращения в Нью-Йорк и предстала перед судом. Суд вынес временное постановление о её задержании до пятницы, чтобы она могла попытаться получить залог.
Во время допроса россиянка призналась, что намеренно избегала проверок безопасности и сотрудников авиакомпании, чтобы сесть на рейс без билета.
Напомним, 30 ноября Дали без билета долетела из Нью-Йорка в Париж. Весь маршрут она пряталась по туалетным кабинкам и привлекла к себе внимание только перед посадкой, в итоге безбилетницу сдали полиции.