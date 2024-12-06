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6 декабря, 02:14

В США предъявлены обвинения россиянке, «зайцем» улетевшей в Париж

ABC: Россиянка, улетевшая в Париж без билета, предстанет перед судом в США

Светлана Дали. Обложка © Х / dali_svetlana

Светлана Дали. Обложка © Х / dali_svetlana

В США предъявлены обвинения 57-летней россиянке Светлане Дали, которая незаконно проникла на рейс из Нью-Йорка в Париж без билета. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Женщина обвиняется в преднамеренном проникновении на борт самолёта авиакомпании Delta Air Lines. Дали была задержана ФБР после возвращения в Нью-Йорк и предстала перед судом. Суд вынес временное постановление о её задержании до пятницы, чтобы она могла попытаться получить залог.

Во время допроса россиянка призналась, что намеренно избегала проверок безопасности и сотрудников авиакомпании, чтобы сесть на рейс без билета.

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Напомним, 30 ноября Дали без билета долетела из Нью-Йорка в Париж. Весь маршрут она пряталась по туалетным кабинкам и привлекла к себе внимание только перед посадкой, в итоге безбилетницу сдали полиции.

Анатолий Цейко
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