В Южной Корее правящая партия выступила за отстранение президента

Лидер южнокорейской партии «Сила народа» Хан Дон Хун выступил с инициативой немедленно отстранить президента Юн Сок Ёля от исполнения его обязанностей. Свои доводы политик озвучил на фоне «новых обстоятельств», которые, по его словам, требуют незамедлительных действий. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«В интересах Республики Корея и её граждан президент должен быть отстранён от полномочий», — отметил Хан Дон Хун. Он добавил, что в противном случае страна может столкнуться с повторением кризисных ситуаций, схожих с условиями военного положения.

Ранее Хан Дон Хун, возглавляющий партию, которая традиционно поддерживает действующего президента, выражал несогласие с инициативами об импичменте. Однако его текущая позиция, по-видимому, указывает на значительные перемены внутри политической элиты