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6 декабря, 02:22

Трамп объявил о назначении Дэвида Сакса «царём Белого дома» по ИИ

Трамп номинировал Дэвида Сакса на должность спецпреда по ИИ и криптовалютам

Дэвид Сакс. Обложка © X / David Sacks

Дэвид Сакс. Обложка © X / David Sacks

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп анонсировал, что предприниматель Дэвид Сакс займёт пост спецпредставителя по вопросам искусственного интеллекта (ИИ) и криптовалюты в его будущей администрации.

Трамп сообщил о назначении в социальной сети Truth Social, назвав Сакса «царём Белого дома по вопросам криптовалюты и ИИ». В своей новой роли Сакс будет отвечать за формирование политики администрации США в этих высокотехнологичных и быстро развивающихся сферах.

Сакс напомнил о сбывающемся пророчестве Трампа из-за решения администрации США
Сакс напомнил о сбывающемся пророчестве Трампа из-за решения администрации США

Тем временем Трамп объявил о назначении Питера Наварро старшим советником по торговле и производству. Это решение привлекло внимание СМИ, поскольку Наварро несколько месяцев провёл в заключении из-за отказа сотрудничать с расследованием событий 6 января 2021 года, когда произошёл штурм Капитолия.

Анатолий Цейко
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