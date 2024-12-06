Трамп объявил о назначении Дэвида Сакса «царём Белого дома» по ИИ
Трамп номинировал Дэвида Сакса на должность спецпреда по ИИ и криптовалютам
Дэвид Сакс. Обложка © X / David Sacks
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп анонсировал, что предприниматель Дэвид Сакс займёт пост спецпредставителя по вопросам искусственного интеллекта (ИИ) и криптовалюты в его будущей администрации.
Трамп сообщил о назначении в социальной сети Truth Social, назвав Сакса «царём Белого дома по вопросам криптовалюты и ИИ». В своей новой роли Сакс будет отвечать за формирование политики администрации США в этих высокотехнологичных и быстро развивающихся сферах.
Тем временем Трамп объявил о назначении Питера Наварро старшим советником по торговле и производству. Это решение привлекло внимание СМИ, поскольку Наварро несколько месяцев провёл в заключении из-за отказа сотрудничать с расследованием событий 6 января 2021 года, когда произошёл штурм Капитолия.