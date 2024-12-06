Трамп объявил о назначении Дэвида Сакса «царём Белого дома» по ИИ

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп анонсировал, что предприниматель Дэвид Сакс займёт пост спецпредставителя по вопросам искусственного интеллекта (ИИ) и криптовалюты в его будущей администрации.

Трамп сообщил о назначении в социальной сети Truth Social, назвав Сакса «царём Белого дома по вопросам криптовалюты и ИИ». В своей новой роли Сакс будет отвечать за формирование политики администрации США в этих высокотехнологичных и быстро развивающихся сферах.