Сакс напомнил о сбывающемся пророчестве Трампа из-за решения администрации США
Экономист Сакс счёл безрассудным решение США легализовать удары вглубь России
Дональд Трамп оказался прав, когда предупреждал американцев о желании демократов втянуть США в третью мировую войну. Соответствующее заявление сделал экономист и миллиардер Дэвид Сакс, комментируя публикации СМИ о решении Белого дома легализовать дальнобойные удары по России.
Бизнесмен уверен, что действия уходящей администрации являются безрассудными. Такая попытка Джо Байдена «связать руки Трампа» на Украине может возыметь обратный эффект, предупредил Сакс.
«Это доказывает, что Трамп был на 100% прав, предупреждая о риске третьей мировой войны на протяжении всей своей кампании», — подытожил миллиардер в соцсетях.
Американские СМИ затрубили о радикальном шаге властей за два месяца до инаугурации нового президента. Предполагается, что ВСУ могут нанести первые удары вглубь России с использованием зарубежного оружия уже в ближайшие дни. Впрочем, официально Белый дом не объявлял о таком решении, но его де-факто подтвердил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.