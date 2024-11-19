Сакс напомнил о сбывающемся пророчестве Трампа из-за решения администрации США

Дональд Трамп оказался прав, когда предупреждал американцев о желании демократов втянуть США в третью мировую войну. Соответствующее заявление сделал экономист и миллиардер Дэвид Сакс, комментируя публикации СМИ о решении Белого дома легализовать дальнобойные удары по России.

Бизнесмен уверен, что действия уходящей администрации являются безрассудными. Такая попытка Джо Байдена «связать руки Трампа» на Украине может возыметь обратный эффект, предупредил Сакс.