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6 декабря, 06:33

Минопромторг договаривается с китайским производителем о локализации автосборки

Россия ведёт переговоры о локализации производства на территории РФ с мультибрендовым автопроизводителем из Китая. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Ведутся переговоры активно, да, к нам коллеги приезжают, мы переговоры ведём. Это мультибрендовая компания, у них много брендов», — сообщил министр.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что РФ, как и любая держава, стремится к максимальной локализации производств, включая автомобилестроительные. Алиханов прежде говорил, что Москва ведёт переговоры с несколькими азиатскими странами о возможном перезапуске площадок по выпуску авто. При этом он указывал на необходимость не повторить ошибки, допущенные в работе с западными компаниями. О сотрудничестве с предприятием из КНР ранее высказывался глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, завод построят в Подмосковье или Сибири.

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Ранее автоэксперт заявил, что в России в ближайшее время ожидается существенное повышение цен на автомобили из-за ослабления рубля. По его словам, официально продаваемые в РФ новые машины будут стоить теперь на 5% дороже, а ввезённые в рамках параллельного импорта — на 10-15%.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey_Rezvykh

Владимир Озеров
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