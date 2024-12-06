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Регион
6 декабря, 07:13

На Алтае на 90 суток приостановили работу соццентра, где умерли 7 человек

Частный социальный центр «Рубикон» в Алтайском крае. Фото © VK / СУ СК РФ по Алтайскому краю

Частный социальный центр «Рубикон» в Алтайском крае. Фото © VK / СУ СК РФ по Алтайскому краю

В Алтайском крае приставы обязали частный социальный центр «Рубикон» приостановить свою деятельность на 90 суток. Такое решение было принято в связи с инфекционным заболеванием, из-за которого там умерли 7 постояльцев, а ещё 24 пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

«Алтайская региональная общественная организация адаптации бывших осуждённых «Рубикон» была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренной ст. 6.6 КоАП РФ, и подвергнута административному наказанию в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток», — сказано в публикации.

Уточняется, что речь идёт о статье «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Стало известно, кто проживал в социальном центре на Алтае, где погибли 3 и пострадали ещё 18 человек
Стало известно, кто проживал в социальном центре на Алтае, где погибли 3 и пострадали ещё 18 человек

Напомним, что ранее до семи выросло число погибших постояльцев соццентра в Алтайском крае. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Известно, что в центре находились постояльцы из числа бывших заключённых, у которых на свободе не было родственников и они в силу здоровья не могли проживать одни.

Владимир Озеров
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