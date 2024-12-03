До семи выросло число погибших постояльцев соццентра в Алтайском крае
Внутренние помещения соццентра. Обложка © Кадр видео Telegram / СУ СК России по Алтайскому краю
В больнице Барнаула скончался седьмой постоялец частного социального центра «Рубикон» в Алтайском крае, где произошло предполагаемое отравление. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Смерть пациента произошла в ночь на 3 декабря, уточнили в ведомстве ТАСС. В больнице краевого центра продолжают лечение три тяжёлых пациента, по десять в состоянии лёгкой и средней степени тяжести. Находящийся в больнице № 1 Рубцовска пациент лёгкой степени тяжести получает необходимое лечение в полном объёме.
Напомним, шестой пациент умер прошлой ночью. Предварительной причиной смерти людей в социальном центре «Рубикон» на Алтае называется отравление. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Известно, что в центре находились постояльцы из числа бывших заключённых, у которых на свободе не было родственников и они в силу здоровья не могли проживать одни.