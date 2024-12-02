«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 декабря, 04:49
10621

До шести выросло число погибших постояльцев соццентра в Алтайском крае

Число погибших в результате предполагаемого отравления в частном социальном центре «Рубикон» в Алтайском крае выросло до шести. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Смерть пациента произошла в ночь на 2 декабря, уточнили в ведомстве ТАСС. На 9:00 (5:00 мск) в стационарах находятся 25 человек: в больнице №  5 Барнаула продолжают лечение четыре тяжёлых пациента, три лёгких, 17 средней степени тяжести. У контактного пациента, который находится в больнице №  1 г. Рубцовска, появилась клиника заболевания. Начато лечение.

Арестован директор алтайского соццентра, где насмерть отравились постояльцы
Арестован директор алтайского соццентра, где насмерть отравились постояльцы

Напомним, предварительной причиной смерти людей в социальном центре «Рубикон» на Алтае называется отравление. Директора соццентра задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Известно, что в центре находились постояльцы из числа бывших заключённых, у которых на свободе не было родственников и они в силу здоровья не могли проживать одни.

Обложка ©

VK / СУ СК РФ по Алтайскому краю

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Алтайский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar