До шести выросло число погибших постояльцев соццентра в Алтайском крае
Число погибших в результате предполагаемого отравления в частном социальном центре «Рубикон» в Алтайском крае выросло до шести. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Смерть пациента произошла в ночь на 2 декабря, уточнили в ведомстве ТАСС. На 9:00 (5:00 мск) в стационарах находятся 25 человек: в больнице № 5 Барнаула продолжают лечение четыре тяжёлых пациента, три лёгких, 17 средней степени тяжести. У контактного пациента, который находится в больнице № 1 г. Рубцовска, появилась клиника заболевания. Начато лечение.
Напомним, предварительной причиной смерти людей в социальном центре «Рубикон» на Алтае называется отравление. Директора соццентра задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Известно, что в центре находились постояльцы из числа бывших заключённых, у которых на свободе не было родственников и они в силу здоровья не могли проживать одни.