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29 ноября, 03:44

Задержан директор алтайского соццентра, где насмерть отравились постояльцы

Частный социальный центр «Рубикон» в Алтайском крае. Обложка © VK / СУ СК РФ по Алтайскому краю

Частный социальный центр «Рубикон» в Алтайском крае. Обложка © VK / СУ СК РФ по Алтайскому краю

После смертельного отравления постояльцев задержан директор социального центра «Рубикон» Алтайского края. Об этом сообщает краевое СУ СК РФ.

Осмотр центра в Алтайском крае, где отравились люди. Видео © Telegram / СУ СК России по Алтайскому краю

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. С ним проводятся следственные действия.

«В ближайшее время следователем СК будет направлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.

Стало известно, кто проживал в социальном центре на Алтае, где погибли 3 и пострадали ещё 18 человек
Стало известно, кто проживал в социальном центре на Алтае, где погибли 3 и пострадали ещё 18 человек

Напомним, ранее трое постояльцев социального центра «Рубикон» в Алтайском крае погибли от отравления. Один из них был найден мёртвым, двое других скончались в больнице. Предварительной причиной отравления называют ротавирус. По последним данным, число отравившихся достигло 21.

Оксана Попова
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