Задержан директор алтайского соццентра, где насмерть отравились постояльцы
Частный социальный центр «Рубикон» в Алтайском крае. Обложка © VK / СУ СК РФ по Алтайскому краю
После смертельного отравления постояльцев задержан директор социального центра «Рубикон» Алтайского края. Об этом сообщает краевое СУ СК РФ.
Осмотр центра в Алтайском крае, где отравились люди. Видео © Telegram / СУ СК России по Алтайскому краю
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. С ним проводятся следственные действия.
«В ближайшее время следователем СК будет направлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.
Напомним, ранее трое постояльцев социального центра «Рубикон» в Алтайском крае погибли от отравления. Один из них был найден мёртвым, двое других скончались в больнице. Предварительной причиной отравления называют ротавирус. По последним данным, число отравившихся достигло 21.