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29 ноября, 03:34

Число пострадавших от кишечной инфекции в Алтайском крае продолжает расти

ТАСС: Число отравившихся в «Рубиконе» в Алтайском крае выросло до 21

В селе Калистратиха Алтайского края число людей, отравившихся в частном социальном центре «Рубикон», выросло до 21. Острая кишечная инфекция была выявлена у двух постояльцев и сотрудника, которые госпитализированы в Барнаул, передаёт ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

«По результатам анализов выявлена острая кишечная инфекция без клинических проявлений ещё у двух постояльцев и одного сотрудника. Все будут госпитализированы в г. Барнаул. В организации проведена обработка и дезинфекция помещений. За постояльцами продолжается наблюдение медицинским персоналом Калманской ЦРБ», — сообщил источник агентства.

Стало известно, кто проживал в социальном центре на Алтае, где погибли 3 и пострадали ещё 18 человек
Стало известно, кто проживал в социальном центре на Алтае, где погибли 3 и пострадали ещё 18 человек

Напомним, ранее трое постояльцев социального центра «Рубикон» погибли от отравления. Один из них был найден мёртвым, двое других скончались в больнице. Предварительной причиной отравления называют ротавирус.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Анатолий Цейко
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