Число пострадавших от кишечной инфекции в Алтайском крае продолжает расти

В селе Калистратиха Алтайского края число людей, отравившихся в частном социальном центре «Рубикон», выросло до 21. Острая кишечная инфекция была выявлена у двух постояльцев и сотрудника, которые госпитализированы в Барнаул, передаёт ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

«По результатам анализов выявлена острая кишечная инфекция без клинических проявлений ещё у двух постояльцев и одного сотрудника. Все будут госпитализированы в г. Барнаул. В организации проведена обработка и дезинфекция помещений. За постояльцами продолжается наблюдение медицинским персоналом Калманской ЦРБ», — сообщил источник агентства.