Арестован директор алтайского соццентра, где насмерть отравились постояльцы

Суд арестовал директора частного социального центра «Рубикон» в Алтайском крае Алика Гельфенбайна после смертельного отравления постояльцев. Об этом сообщает ТАСС.

«Избрать <…> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 28 января 2025 года включительно», — огласила решение судья.