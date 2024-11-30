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30 ноября, 04:42

Арестован директор алтайского соццентра, где насмерть отравились постояльцы

Частный социальный центр «Рубикон» в Алтайском крае. Обложка © VK / СУ СК РФ по Алтайскому краю

Частный социальный центр «Рубикон» в Алтайском крае. Обложка © VK / СУ СК РФ по Алтайскому краю

Суд арестовал директора частного социального центра «Рубикон» в Алтайском крае Алика Гельфенбайна после смертельного отравления постояльцев. Об этом сообщает ТАСС.

«Избрать <…> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 28 января 2025 года включительно», — огласила решение судья.

Число пострадавших от инфекции постояльцев социального центра на Алтае выросло до 26
Число пострадавших от инфекции постояльцев социального центра на Алтае выросло до 26

Напомним, ранее умерли трое постояльцев социального центра на Алтае. Один из них был найден мёртвым, двое других скончались в больнице. Предварительной причиной отравления ранее называлась ротавирусная инфекция. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Оксана Попова
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