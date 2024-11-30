Арестован директор алтайского соццентра, где насмерть отравились постояльцы
Частный социальный центр «Рубикон» в Алтайском крае. Обложка © VK / СУ СК РФ по Алтайскому краю
Суд арестовал директора частного социального центра «Рубикон» в Алтайском крае Алика Гельфенбайна после смертельного отравления постояльцев. Об этом сообщает ТАСС.
«Избрать <…> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 28 января 2025 года включительно», — огласила решение судья.
Напомним, ранее умерли трое постояльцев социального центра на Алтае. Один из них был найден мёртвым, двое других скончались в больнице. Предварительной причиной отравления ранее называлась ротавирусная инфекция. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.