Число пострадавших от инфекции постояльцев социального центра на Алтае выросло до 26
ТАСС: Число пострадавших постояльцев соццентра на Алтае увеличилось до 26
Частный социальный центр «Рубикон» в Алтайском крае. Фото © VK / СУ СК РФ по Алтайскому краю
Число госпитализированных постояльцев частного социального центра «Рубикон» Алтайского края увеличилось до 26 человек. Пятеро находятся в отделении реанимации интенсивной терапии в тяжёлом состоянии. У всех пострадавших диагностировали острый инфекционный гастроэнтероколит. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.
«Один постоялец без симптомов заболевания госпитализирован в инфекционное отделение Городской больницы №1 Рубцовска. Так как он контактировал с заболевшими, ему будет проведено фагирование. 25 человек находятся на лечении в городской больнице № 5 Барнаула», — сообщили в Минздраве.
Напомним, ранее умерли трое постояльцев социального центра на Алтае. Один из них был найден мёртвым, двое других скончались в больнице. Предварительной причиной отравления ранее называлась ротавирусная инфекция. Директора соццентра задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. С задержанным проводятся следственные действия.