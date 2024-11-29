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Регион
29 ноября, 11:51

Число пострадавших от инфекции постояльцев социального центра на Алтае выросло до 26

ТАСС: Число пострадавших постояльцев соццентра на Алтае увеличилось до 26

Частный социальный центр «Рубикон» в Алтайском крае. Фото © VK / СУ СК РФ по Алтайскому краю

Частный социальный центр «Рубикон» в Алтайском крае. Фото © VK / СУ СК РФ по Алтайскому краю

Число госпитализированных постояльцев частного социального центра «Рубикон» Алтайского края увеличилось до 26 человек. Пятеро находятся в отделении реанимации интенсивной терапии в тяжёлом состоянии. У всех пострадавших диагностировали острый инфекционный гастроэнтероколит. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

«Один постоялец без симптомов заболевания госпитализирован в инфекционное отделение Городской больницы №1 Рубцовска. Так как он контактировал с заболевшими, ему будет проведено фагирование. 25 человек находятся на лечении в городской больнице № 5 Барнаула», — сообщили в Минздраве.

Стало известно, кто проживал в социальном центре на Алтае, где погибли 3 и пострадали ещё 18 человек
Стало известно, кто проживал в социальном центре на Алтае, где погибли 3 и пострадали ещё 18 человек

Напомним, ранее умерли трое постояльцев социального центра на Алтае. Один из них был найден мёртвым, двое других скончались в больнице. Предварительной причиной отравления ранее называлась ротавирусная инфекция. Директора соццентра задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. С задержанным проводятся следственные действия.

Алена Пенчугина
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