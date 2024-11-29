Число пострадавших от инфекции постояльцев социального центра на Алтае выросло до 26

Число госпитализированных постояльцев частного социального центра «Рубикон» Алтайского края увеличилось до 26 человек. Пятеро находятся в отделении реанимации интенсивной терапии в тяжёлом состоянии. У всех пострадавших диагностировали острый инфекционный гастроэнтероколит. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

«Один постоялец без симптомов заболевания госпитализирован в инфекционное отделение Городской больницы №1 Рубцовска. Так как он контактировал с заболевшими, ему будет проведено фагирование. 25 человек находятся на лечении в городской больнице № 5 Барнаула», — сообщили в Минздраве.