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30 ноября, 08:24

Число погибших в частном соццентре на Алтае выросло до пяти, ещё 15 в больнице

На Алтае количество погибших в результате предполагаемого отравления в частном социальном центре «Рубикон» выросло до пяти, в больнице продолжают оставаться под наблюдением врачей ещё как минимум 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе судов Алтайского края.

«По версии следствия в результате оказания данных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, скончалось пять человек, предварительной причиной смерти которых явилось отравление, кроме того, не менее 15 человек с признаками отравления помещены в медицинские учреждения г. Барнаула», — говорится в тексте.

Также суд отправил под арест ранее задержанного руководителя центра. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть людей».

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Ранее сообщалось, что трое постояльцев социального центра «Рубикон» умерли на Алтае. Один из них был найден мёртвым, двое других скончались в больнице. Предварительной причиной смерти называется отравление. Позже число госпитализированных выросло до 26. Директора соццентра задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Известно, что в центре находились постояльцы из числа бывших заключённых, у которых на свободе не было родственников и они в силу здоровья не могли проживать одни.

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VK / СУ СК РФ по Алтайскому краю

Татьяна Миссуми
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