Число погибших в частном соццентре на Алтае выросло до пяти, ещё 15 в больнице
На Алтае количество погибших в результате предполагаемого отравления в частном социальном центре «Рубикон» выросло до пяти, в больнице продолжают оставаться под наблюдением врачей ещё как минимум 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе судов Алтайского края.
«По версии следствия в результате оказания данных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, скончалось пять человек, предварительной причиной смерти которых явилось отравление, кроме того, не менее 15 человек с признаками отравления помещены в медицинские учреждения г. Барнаула», — говорится в тексте.
Также суд отправил под арест ранее задержанного руководителя центра. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть людей».
Ранее сообщалось, что трое постояльцев социального центра «Рубикон» умерли на Алтае. Один из них был найден мёртвым, двое других скончались в больнице. Предварительной причиной смерти называется отравление. Позже число госпитализированных выросло до 26. Директора соццентра задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Известно, что в центре находились постояльцы из числа бывших заключённых, у которых на свободе не было родственников и они в силу здоровья не могли проживать одни.