Число погибших в частном соццентре на Алтае выросло до пяти, ещё 15 в больнице

На Алтае количество погибших в результате предполагаемого отравления в частном социальном центре «Рубикон» выросло до пяти, в больнице продолжают оставаться под наблюдением врачей ещё как минимум 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе судов Алтайского края.

«По версии следствия в результате оказания данных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, скончалось пять человек, предварительной причиной смерти которых явилось отравление, кроме того, не менее 15 человек с признаками отравления помещены в медицинские учреждения г. Барнаула», — говорится в тексте.

Также суд отправил под арест ранее задержанного руководителя центра. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть людей».