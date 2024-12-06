Путин поблагодарил Жапарова за его вклад в укрепление связей с Россией

Президент РФ Владимир Путин отправил своему коллеге из Киргизии Садыру Жапарову сердечное поздравление с днём рождения, в котором выразил благодарность политику за усилия по выстраиванию прочных отношений между странами. Текст обращения размещён на сайте Кремля.

«Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. В России высоко ценят ваш личный вклад в упрочение отношений союзничества и стратегического партнёрства между нашими государствами», — говорится в тексте.

По словам российского лидера, Москва нацелена на продолжение развития двусторонних связей и укрепление безопасности на всей территории евразийского пространства. Путин также пожелал благополучия и успехов Жапарову и выразил уверенность, что его деятельность принесёт плоды всему народу Киргизии.