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6 декабря, 07:33

Путин поблагодарил Жапарова за его вклад в укрепление связей с Россией

Садыр Жапаров и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Садыр Жапаров и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Президент РФ Владимир Путин отправил своему коллеге из Киргизии Садыру Жапарову сердечное поздравление с днём рождения, в котором выразил благодарность политику за усилия по выстраиванию прочных отношений между странами. Текст обращения размещён на сайте Кремля.

«Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. В России высоко ценят ваш личный вклад в упрочение отношений союзничества и стратегического партнёрства между нашими государствами», — говорится в тексте.

По словам российского лидера, Москва нацелена на продолжение развития двусторонних связей и укрепление безопасности на всей территории евразийского пространства. Путин также пожелал благополучия и успехов Жапарову и выразил уверенность, что его деятельность принесёт плоды всему народу Киргизии.

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Ранее вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов заявил, что страна является частью русского мира. Он напомнил, что русский язык закреплён в конституции страны как официальный и именно на нём говорит большинство граждан республики. Политик также предложил россиянам почаще приезжать в Киргизию в статусе туристов.

Татьяна Миссуми
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