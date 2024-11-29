Вице-премьер Киргизии Байсалов назвал республику частью русского мира

Киргизия является частью русского мира, заявил вице-премьер республики Эдиль Байсалов. Он напомнил, что русский язык закреплён в конституции страны как официальный. Более того, жители Бишкека зачастую между собой разговаривают именно на русском языке.

«Сегодня киргизы лучше говорят на русском, чем 30 лет назад, благодаря интернету и доступности новых технологий. Мы плотно сидим в русскоязычным секторе и являемся составной частью русского мира», — подчеркнул Байсалов в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что в Киргизии проживают сотни тысяч православных граждан. По словам чиновника, многие представители молодёжи покинули республику, когда у неё были экономические проблемы, однако сегодня они возвращаются из России.