«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 08:51

Вице-премьер Киргизии Байсалов назвал республику частью русского мира

Бишкек, Киргизия. Обложка © pixabay / Makalu

Бишкек, Киргизия. Обложка © pixabay / Makalu

Киргизия является частью русского мира, заявил вице-премьер республики Эдиль Байсалов. Он напомнил, что русский язык закреплён в конституции страны как официальный. Более того, жители Бишкека зачастую между собой разговаривают именно на русском языке.

«Сегодня киргизы лучше говорят на русском, чем 30 лет назад, благодаря интернету и доступности новых технологий. Мы плотно сидим в русскоязычным секторе и являемся составной частью русского мира», — подчеркнул Байсалов в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что в Киргизии проживают сотни тысяч православных граждан. По словам чиновника, многие представители молодёжи покинули республику, когда у неё были экономические проблемы, однако сегодня они возвращаются из России.

«Нам очень хотелось бы, чтобы к нам приезжали россияне», — добавил политик.

«‎Смотрящий» Руслан Бостеринский задержан за планы убить глав спецслужб Киргизии
«‎Смотрящий» Руслан Бостеринский задержан за планы убить глав спецслужб Киргизии

Ранее в Киргизии задержали заговорщиков, которые хотели захватить власть. Преступники планировали устроить массовые беспорядки для дестабилизации обстановки в стране. Дмитрий Песков заявил, что Киргизия обладает всем необходимым для обеспечения порядка.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Киргизия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar