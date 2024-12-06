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6 декабря, 07:54

На издателя «Медиазоны»* Верзилова** возбудили новое уголовное дело

Ещё одно уголовное дело возбудили на издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова**, ему грозит до 7 лет лишения свободы. По данным SHOT, заведено дело по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»

Поводом стали заявления Верзилова в интервью иноагенту Юрию Дудю**, в котором он оправдал деятельность украинского военизированного националистического объединения «Азов»***.

Ранее Верзилова** заочно приговорили почти к 8,5 года колонии по делу о фейках о ВС РФ. В качестве дополнительного наказания ему на три года и десять месяцев запретили администрировать интернет-ресурсы. Подсудимый находится за границей, поэтому приговор вынесен заочно. Наказание начнёт исчисляться с момента задержания.

Борису Акунину* грозит новое уголовное дело
Борису Акунину* грозит новое уголовное дело

* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

** Включён в реестр физлиц-иноагентов.

*** Запрещённая в России террористическая организация.

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Никита Никонов
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