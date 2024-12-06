На издателя «Медиазоны»* Верзилова** возбудили новое уголовное дело

Ещё одно уголовное дело возбудили на издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова**, ему грозит до 7 лет лишения свободы. По данным SHOT, заведено дело по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»

Ранее Верзилова** заочно приговорили почти к 8,5 года колонии по делу о фейках о ВС РФ. В качестве дополнительного наказания ему на три года и десять месяцев запретили администрировать интернет-ресурсы. Подсудимый находится за границей, поэтому приговор вынесен заочно. Наказание начнёт исчисляться с момента задержания.