На издателя «Медиазоны»* Верзилова** возбудили новое уголовное дело
Ещё одно уголовное дело возбудили на издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова**, ему грозит до 7 лет лишения свободы. По данным SHOT, заведено дело по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»
Поводом стали заявления Верзилова в интервью иноагенту Юрию Дудю**, в котором он оправдал деятельность украинского военизированного националистического объединения «Азов»***.
Ранее Верзилова** заочно приговорили почти к 8,5 года колонии по делу о фейках о ВС РФ. В качестве дополнительного наказания ему на три года и десять месяцев запретили администрировать интернет-ресурсы. Подсудимый находится за границей, поэтому приговор вынесен заочно. Наказание начнёт исчисляться с момента задержания.
* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.
** Включён в реестр физлиц-иноагентов.
*** Запрещённая в России террористическая организация.