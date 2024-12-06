Борису Акунину* грозит новое уголовное дело
ТАСС: Против писателя Бориса Акунина* могут возбудить новое уголовное дело
Писателю Борису Акунину* (настоящее имя Григорий Чхартишвили*) грозит уголовное дело об уклонении от выполнения обязанностей иноагента, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее его заочно арестовали за оправдание терроризма и фейки о ВС России.
«На данный момент есть основания для привлечения Чхартишвили* к уголовной ответственности по ст. 330.1 УК РФ», — отметили в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, за текущий год Акунина* уже дважды привлекали за нарушение правил деятельности иностранного агента. Так, в августе его оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Как сообщал Life.ru, в декабре 2023 года Бориса Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а 12 января 2024-го писатель попал и в список иноагентов. Кроме того, он стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков в отношении ВС России, был объявлен в федеральный розыск и заочно арестован. В конце февраля суд в Москве арестовал шесть миллионов рублей на счетах его супруги Эрики Чхартишвили. Акунин* с 2014 года проживает в Лондоне.
* Признан иностранным агентом, а также внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
ITAR-TASS / Анатолий Струнин