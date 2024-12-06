Борису Акунину* грозит новое уголовное дело

Писателю Борису Акунину* (настоящее имя Григорий Чхартишвили*) грозит уголовное дело об уклонении от выполнения обязанностей иноагента, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее его заочно арестовали за оправдание терроризма и фейки о ВС России.

«На данный момент есть основания для привлечения Чхартишвили* к уголовной ответственности по ст. 330.1 УК РФ», — отметили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, за текущий год Акунина* уже дважды привлекали за нарушение правил деятельности иностранного агента. Так, в августе его оштрафовали на 30 тысяч рублей.