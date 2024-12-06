На выходных в Москве могут образоваться 9-сантиметровые сугробы

В эти выходные, 7-8 декабря, в Москве начнётся долгожданный снегопад, соответствующий климатической норме декабря. Метеоролог Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос», сообщил в своём телеграм-канале, что в городе выпадет около 30% от месячной нормы осадков.

Снежное покрывало начнёт формироваться в субботу, когда в Москве ожидается до 7 мм осадков. К вечеру высота снега достигнет 3-6 см, сопровождаясь слабым метелями и ухудшением видимости до 1-4 км. Температура воздуха ночью опустится до -6…-3 градусов, а днём составит -4…-1 градуса.

В воскресенье снег продолжит идти, добавив ещё до 12 мм осадков. Снежный покров увеличится до 9 см, что полностью соответствует климатической норме. В Подмосковье на юге и востоке ожидается снежный покров высотой 2-7 см, а на западе и севере — до 12 см. Влажный воздух может спровоцировать туман и ухудшение видимости до нескольких сотен метров, что создаст опасные условия на дорогах.

В понедельник осадки продолжатся в виде снега и мокрого снега, добавив ещё 6 мм в осадкомеры. Утром температура будет колебаться от 0 до -3 градусов, а днём возможна слабая оттепель с температурой около 0 градусов. «Несмотря на то, что декабрь будет относительно тёплым, образовавшийся в выходные снежный покров в Москве больше не растает, и сохранится до Нового года», — написал Тишковец.

Синоптики отмечают, что глобальное потепление влияет на продолжительность зимы в России. По словам Тишковца, зимний сезон сокращается на полторы недели, уступая весне и осени. Фактическая температура декабря уже превысила норму, составив -0.5 вместо ожидаемых -4.4. Это подтверждает тенденцию к более мягким зимам и позднему образованию постоянного снежного покрова.