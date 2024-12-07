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7 декабря, 12:37

Нелегалы со склада Ozon устроили соревнования по бегу через заборы, удирая от ФМС в Подмосковье

В Подмосковье мигранты разбежались со склада Ozon, когда туда приехала ФМС

В подмосковном Обухово (Богородский городской округ) нелегальные мигранты начали в бешеном ритме разбегаться со склада маркетплейса Ozon, куда приехала с проверкой сотрудники Федеральной миграционной службы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Мигранты бегут со склада Ozon от ФМС. Видео © Telegram / SHOT

Сотрудники ФМС приехали в Обухово, чтобы разведать обстановку на складе маркетплейса Ozon. Чутьё не подвело «охотников за мигрантами». Нелегалы бросились бежать с места, как только узнали о проверке. Они ловко перемахнули через забор, а затем бросились врассыпную.

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Ранее сообщалось, что власти Кубани с 2025 года решили запретить привлекать в регион работников из других стран. По словам губернатора Краснодарского Края Кондратьева, компенсировать отсутствие мигрантов поможет сотрудничество со студентами.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Владимир Озеров
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