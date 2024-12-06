Стартовала работа над перезапуском культового ситкома «Клиника»

Телеканал ABC официально объявил о работе над перезапуском сериала «Клиника». Об этом сообщает Deadline. Создатель оригинального шоу Билл Лоуренс вернётся к проекту. В этот раз он будет работать над ситкомом в качестве продюсера, а не шоураннера. Это стало возможным благодаря успешным переговорам с Warner Bros TV, где Лоуренс работает по эксклюзивному контракту.

Новый проект, который разрабатывается совместно с 20th Television, обещает сохранить дух оригинала. При этом сериал предложит зрителям свежий взгляд на мир медицины. Лоуренс планирует продолжить рассказывать историю старых персонажей и ввести в ситком новое поколение врачей-интернов. По его мнению, объединение двух поколений героев — это единственная реальная причина для перезапуска «Клиники».

К своим ролям планируют вернутся Зак Брафф (Джон «Джей Ди» Дориан), Сара Чок (Эллиот Рид), Дональд Фэйсон (Кристофер Тёрк) и Джон С. МакГинли (Перри Кокс). Участие Джуди Рейес (Карла Эспиноса) пока остаётся под вопросом из-за её плотного графика. «Значительная часть творческой команды за камерой, и большая часть перед камерой, все очень увлечены и взволнованы», — поделился Билл Лоуренс.

Оригинальный ситком «Клиника» шёл с 2001 по 2010 год и стал одним из самых популярных комедийных сериалов. В отличие от многих других ситкомов, «Клиника» снималась при помощи одной камеры и без закадрового смеха, что придавало шоу уникальный стиль. Сериал получил множество наград, включая «Эмми» за подбор актёров, сценарий и режиссёрскую работу.