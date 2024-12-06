Губернатор Гусев: Один человек ранен в результате удара дрона ВСУ по Воронежу
Украинские военнослужащие атаковали при помощи беспилотников Воронеж, в результате чего ранение получил один человек, также повреждения зафиксированы у нежилого здания. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«По предварительным данным, ранение небольшой тяжести получил один человек. Один БПЛА упал на крышу нежилого здания, произошло возгорание. Оно уже ликвидировано. Других повреждений на земле нет», — говорится в тексте.
Чиновник подчеркнул, что в области продолжает действовать предупреждение об опасности украинской атаки, поэтому жителям рекомендовано сохранять спокойствие, силы ПВО приведены в состояние полной готовности.
Ранее воронежский губернатор Александр Гусев уже сообщил, что в ночь на 6 декабря средствами ПВО и РЭБ уничтожены несколько украинских беспилотников. Изначально говорилось, что пострадавших нет.
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