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Регион
6 декабря, 09:44

Путин поздравил две бригады ВС РФ с присвоением наименований «гвардейские»

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил 5-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду имени А. В. Захарченко и 34-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду (горную) за героизм и отвагу, а также тепло поздравил их с присвоением почётного звания «гвардейские». Текст опубликован на сайте Кремля.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», — сказано в поздравительной телеграмме.

Путин выразил надежду, что бригады продолжат быть верными присяге и самоотверженно защищать свою Родину. Кроме того, глава государства пожелал руководству подразделений дальнейших успехов и крепкого здоровья на пути достижения всех целей.

Путин присвоил 51-й общевойсковой и 11-й армии ВВС и ПВО звание «гвардейская»
Путин присвоил 51-й общевойсковой и 11-й армии ВВС и ПВО звание «гвардейская»

Ранее за проявленный героизм и храбрость глава России Владимир Путин присвоил 77-му зенитному ракетному полку почётное звание гвардейский. Президент подчеркнул, что благодарен военным за массовый героизм, смелость и решительность при выполнении боевых задач.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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