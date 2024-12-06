Путин поздравил две бригады ВС РФ с присвоением наименований «гвардейские»
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил 5-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду имени А. В. Захарченко и 34-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду (горную) за героизм и отвагу, а также тепло поздравил их с присвоением почётного звания «гвардейские». Текст опубликован на сайте Кремля.
«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», — сказано в поздравительной телеграмме.
Путин выразил надежду, что бригады продолжат быть верными присяге и самоотверженно защищать свою Родину. Кроме того, глава государства пожелал руководству подразделений дальнейших успехов и крепкого здоровья на пути достижения всех целей.
Ранее за проявленный героизм и храбрость глава России Владимир Путин присвоил 77-му зенитному ракетному полку почётное звание гвардейский. Президент подчеркнул, что благодарен военным за массовый героизм, смелость и решительность при выполнении боевых задач.
Life.ru