Путин поздравил две бригады ВС РФ с присвоением наименований «гвардейские»

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил 5-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду имени А. В. Захарченко и 34-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду (горную) за героизм и отвагу, а также тепло поздравил их с присвоением почётного звания «гвардейские». Текст опубликован на сайте Кремля.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», — сказано в поздравительной телеграмме.

Путин выразил надежду, что бригады продолжат быть верными присяге и самоотверженно защищать свою Родину. Кроме того, глава государства пожелал руководству подразделений дальнейших успехов и крепкого здоровья на пути достижения всех целей.