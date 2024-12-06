В Новосибирске второй раз эвакуируют гимназию, где была «угроза расстрела»

В Новосибирске вновь объявлена эвакуация педагогов и учащихся гимназии № 9, сейчас в учреждении работают силовики, о причинах инцидента не сообщается. Об этом рассказала директор гимназии Наталья Загорулько в беседе с «Газетой.ru».

Эвакуация гимназии в Новосибирске. Видео © VK / АСТ-54

«Проведена эвакуация, работают спецслужбы. Не имею права говорить [причину эвакуации]», — подчеркнула она.

По словам директора, все ученики уже разошлись по домам, за многими приехали родители, которые были оперативно уведомлены о случившемся.