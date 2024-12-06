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6 декабря, 08:55

В Новосибирске второй раз эвакуируют гимназию, где была «угроза расстрела»

В Новосибирске вновь объявлена эвакуация педагогов и учащихся гимназии № 9, сейчас в учреждении работают силовики, о причинах инцидента не сообщается. Об этом рассказала директор гимназии Наталья Загорулько в беседе с «Газетой.ru».

Эвакуация гимназии в Новосибирске. Видео © VK / АСТ-54

«Проведена эвакуация, работают спецслужбы. Не имею права говорить [причину эвакуации, — подчеркнула она.

По словам директора, все ученики уже разошлись по домам, за многими приехали родители, которые были оперативно уведомлены о случившемся.

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Напомним, 4 декабря в этой же гимназии уже объявлялась эвакуация. Одному из учителей пришло сообщение с угрозой расстрела. В школу незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии. Сначала учителя начали баррикадировать классы, заставляя проходы мебелью. Затем силовики стали проводить всеобщую эвакуацию детей и сотрудников.

Обложка ©

VK / АСТ-54

Татьяна Миссуми
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